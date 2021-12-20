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1 час назад

Аэропорт Саратова эвакуировали из-за «минирования»

Аэропорт Саратова «Гагарин» эвакуировали после сообщения о минировании. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Аэропорт Саратова эвакуировали из-за «минирования»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На почту поступило сообщение о минировании. На месте работают экстренные службы. Пассажиры выведены из здания аэропорта», — заявил собеседник издания.

В пресс-службе аэропорта добавили, что сейчас проводятся «мероприятия, связанные с обеспечением безопасности». Задержанных рейсов из-за происшествия нет.

Отметим, что за утро 20 декабря сообщения о минированиях поступили в три других аэропорта — Благовещенска, Магадана и Петропавловска-Камчатского. Кроме того, аналогичные проверки проводились в Абакане и Южно-Сахалинска.

В частности, в Магадане эвакуировали 400 пассажиров. Из-за проверок был задержан рейс Магадан — Хабаровск. В Петропавловско-Камчатском из-за работы спецслужб был задержан рейс в Хабаровск. Аэропорт Благовещенска перенес два вылета в Хабаровск и один в Красноярск.

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