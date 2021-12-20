Россиянин предупредил о новом виде мошенничества с банкоматами

Житель Москвы в группе «Речной вокзал и окрестности» в Facebook предупредил соседей о новом виде мошенничества с банкоматами.
По словам мужчины, он стоял в очереди в банкомат известного банка, и перед ним была женщина в головном уборе, закрывающем лицо, — чадре. После того, как она отошла от автомата, москвич подошел к аппарату и вставил свою банковскую карту. В тот же момент с его счета списались 12 тысяч рублей. Разобравшись в ситуации, пострадавший понял, что неизвестная женщина, не вставляя свою карту, выбрала опцию оплаты услуг сотовой связи, ввела сумму, и на стадии «Вставьте карту» ушла. Когда россиянин позвонил в банк, ему ответили, что денежные средства вернуть не смогут, и посоветовали каждый раз, подходя к автомату, прежде чем им воспользоваться, несколько раз нажать клавишу «Отмена».
«Также в банке сказали, что это последние две недели просто эпидемия. И тетка тоже подготовленная: в чадре пришла, там же видеокамеры в банкоматах стоят. Так что, люди, будьте бдительны и предупредите своих родных и близких, друзей, знакомых, соседей! Не дайте себя обмануть», — резюмировал он. Пользователи сети, в свою очередь, отметили, что это уже старая мошенническая схема, которой злоумышленники пользуются в течение нескольких лет.
Ранее жительница Москвы рассказала, как чуть не стала жертвой аферистов, которые действуют по мошенническим схемам из 90-х годов.