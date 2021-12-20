В Мариуполе рухнула главная елка города: видео

На Театральной площади в украинском городе Мариуполе на глазах у местных жителей рухнула главная елка города. Видео инцидента появилось в Сети.

Праздничное дерево упало под натиском сильного ветра. На кадрах видно, как оно разломилось надвое и при падении едва не придавило гуляющих людей. Устанавливавшая елку подрядная организация пообещала исправить конструкцию: ее восстановят и сделают более устойчивой.