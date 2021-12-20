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46 минут назад

Отец оператора Хатчинс заявил о виновности Болдуина

Актер Алек Болдуин частично виновен в смерти оператора Галины Хатчинс в ходе съемок фильма «Ржавчина». Об этом отец погибшей Анатолий Андросович заявил изданию The Sun.

42-летняя оператор Галина Хатчинс погибла на съемках фильма «Ржавчина» возле Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Болдуин выстрелил в сторону ее камеры из реквизитного оружия, патрон которого должен был быть холостым. Ранение также получил режиссер Джоэл Соуза, стоявший рядом с Хатчинс.

Члены съемочной группы сообщили полиции, что помощник режиссера Дэйв Холлс передал оружие Болдуину, сказав «cold gun», - этот термин означает, что оружие безопасно. В одном из интервью актер настаивал, что на репетиции взвел курок револьвера, но не нажимал на него, а когда отпустил курок - прозвучал выстрел.

Болдуин заявил, что не нажимал на курок пистолета

По мнению Андросовича, Болдуин частично виновен в смерти его дочери, и он не понимает, почему актер не хочет признавать, что нажал на курок.

«Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок. Поэтому мне трудно понять, почему он не может нести частичную ответственность за смерть моей дочери», - заявил отец Галинв Хатчинс.

Анатолий Андросович также подчеркнул, что его внук очень тяжело переживает смерть матери, и он не уверен, что мальчик «когда-нибудь полностью оправится» от этого удара.

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