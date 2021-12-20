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8 минут назад

«Известия»: депутат Магаданской гордумы Крамаренко мог покончить с собой

Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко мог покончить с собой.

Названа причина смерти обвинённого в отстреле гусей депутата
Фото:  Магаданская городская Дума РИА Новости Магаданская городская Дума РИА Новости

По информации источника «Известий», в офисе депутат несколько часов находился один — об этом свидетельствуют записи камер видеонаблюдения. При этом предсмертная записка обнаружена не была.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Магаданской области Андрей Макаров заявил РИА Новости, что следователи начали проверку по факту смерти депутата, обвинённого в массовом отстреле гусей на Чукотке, одна из версий — самоубийство.

20 декабря стало известно, что Александра Крамаренко обнаружили мёртвым в его офисе.

Происшествия,Александр Крамаренко,Андрей Макаров,СКР,газета "Известия",РИА Новости,
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