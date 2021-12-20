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28 минут назад

Адвокат Лурье считает, что "золотая судья" Хахалева могла сбежать в Грузию

Адвокат Олег Лурье в разговоре с РЕН ТВ предположил, что "золотая судья" Елена Хахалева сбежала в Грузию после возбуждения уголовного дела в России.

Адвокат назвал возможное местонахождение «золотой судьи»
Фото: ВконтактеВконтакте

"Есть опубликованная фотография, где женщина, похожая на будущую судью Елену Хахалеву, находится за столом с криминальным авторитетом Пецо. Когда его опрашивали о месте проживания, он рассказывал, что жил у неких Хахалевых и дал адрес", - рассказал Лурье.

Он считает, что судья уехала из Еревана в Грузию. Так как женщину не объявили в федеральный розыск и в Интерпол, она может спокойно вылететь в любую страну. Он предположил, что она выбрала именно Грузию из-за знакомств или из-за бывшего мужа, который является гражданином Грузии. По его словам, власти Грузине не выдадут России Хахалеву, и она сможет избежать уголовной ответственности.

Ранее высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшей судьи Хахалевой. Хахалева подозревается в подлоге и мошенничестве с использованием своего служебного положения.

СК полагает, что она похитила денежные средства в размере 1,2 млн рублей: в общей сложности ее не было на рабочем месте 127 дней, однако сотрудники, ответственные за учет рабочего времени, были введены в заблуждение при заполнении табелей, в которых она позднее расписывалась.

Судья из Краснодара стала скандально известна после свадьбы своей дочери в 2017 году. Для развлечения гостей на торжество пригласили Николая Баскова, Валерия Меладзе и других звезд российской эстрады.

Происшествия,Криминал,Елена Хахалева,Олег Лурье,Валерий Меладзе,Николай Басков,Интерпол,РЕН ТВ,
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