Обвиненного в отстреле гусей депутата нашли мертвым

Обвиненный в массовом отстреле гусей на Чукотке депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко был найден мертвым. Тело нашли в его собственном офисе, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Instagram Instagram

Накануне фото, из-за которого произошел скандал, появилось в социальных сетях.

Крамаренко стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной более чем сотней тушек убитых гусей. Комментаторы выступили с резкой критикой такого массового истребления птиц. По поручению прокурора Чукотки были инициирована проверка.