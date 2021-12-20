Обвиненного в отстреле гусей депутата нашли мертвым

Обвиненный в массовом отстреле гусей на Чукотке депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко был найден мертвым. Тело нашли в его собственном офисе, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Накануне фото, из-за которого произошел скандал, появилось в социальных сетях.
Крамаренко стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной более чем сотней тушек убитых гусей. Комментаторы выступили с резкой критикой такого массового истребления птиц. По поручению прокурора Чукотки были инициирована проверка.
В отношении Крамаренко было заведено уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей. Теперь же начата поверка по факту гибели парламентария.