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19 минут назад

В Магадане обвиняемый в отстреле гусей депутат найден мертвым

Обвиненный в массовом отстреле гусей на Чукотке депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко был найден мертвым. Тело нашли в его собственном офисе, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обвиненного в отстреле гусей депутата нашли мертвым
Фото: InstagramInstagram

Накануне фото, из-за которого произошел скандал, появилось в социальных сетях.

Крамаренко стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной более чем сотней тушек убитых гусей. Комментаторы выступили с резкой критикой такого массового истребления птиц. По поручению прокурора Чукотки были инициирована проверка.

В отношении Крамаренко было заведено уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей. Теперь же начата поверка по факту гибели парламентария.

Происшествия,Александр Крамаренко,МВД,РИА Новости,
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