Мужчина, подозреваемый в серии краж, попытался спрятаться от полицейских под ванной — в сети появилось видео, на котором правоохранители раскрыли его убежище. Ролик опубликовал Telegram -канал SHOT.

По данным канала, на видео попал 24-летний вор по имени Андрей. Когда полицейские искали его, он спрятался под ванной в квартире любовницы.

Сообщается, что россиянин никогда не работал, на жизнь деньги добывал кражами в гостиницах, барах и офисах Владивостока. По некоторым данным, ущерб от его деятельности превысил 300 тысяч рублей. Преступник был в федеральном розыске, проживал в основном у одиноких женщин без регистрации. Полицейские отправили его в изолятор.