Москвич забил до смерти жену и тещу

Муж избил до смерти жену и тещу в квартире на Каширском шоссе и скрылся, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах .

"На Каширском шоссе в квартире произошел семейный конфликт из-за развода. В результате муж избил до смерти жену и тещу, после чего скрылся", - рассказал собеседник агентства.

Глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц". Само преступление было совершено вечером 19 декабря. Погибшим женщинам было 86 и 50 лет.