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22 минуты назад

Мужчина забил до смерти жену и тещу в квартире в Москве

Муж избил до смерти жену и тещу в квартире на Каширском шоссе и скрылся, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Москвич забил до смерти жену и тещу
Фото: ТАССТАСС

"На Каширском шоссе в квартире произошел семейный конфликт из-за развода. В результате муж избил до смерти жену и тещу, после чего скрылся", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт обнаружения тел. Мужчину разыскивают.

Глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц". Само преступление было совершено вечером 19 декабря. Погибшим женщинам было 86 и 50 лет.

Происшествия,Юлия Иванова,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,
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