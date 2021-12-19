В Москве нашли расчлененный труп пенсионерки

Личность убитой уже установлена. Это 67-летняя женщина, об исчезновении которой ранее заявил ее внук. Он рассказал, что бабушка выехала из Твери в Москву и перестала отвечать на телефонные звонки. Внук назвал полицейским адрес, по которому в столице должна была находиться его бабушка.