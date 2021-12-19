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34 минуты назад

Подробности пожара на кемеровской шахте: «Руководство пыталось утаить»

Шахтеры рассказали о подробностях пожара в штольне компании СУЭК в Кузбассе. Об этом сообщает Telegram-канал издания Readovka.

Подробности пожара на кемеровской шахте: «Руководство пыталось утаить»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам горняков, руководство шахтыпыталось скрыть факт ЧП.

«Мы вышли из шахты в 3 часа, когда начался пожар. Руководство пыталось как всегда все утаить», - рассказали они.

При этом рабочие отметили, что в шахте давно грелись и тлели угольные пласты, и это создавало опасную ситуацию.

В свою очередь источник ТАСС назвал пожар в штольне окислительной реакцией с участием кислорода из воздуха.

«Самовозгорание угля не произошло», — уточнил он.

В Кузбассе произошел пожар на шахте им. Рубана со 128 горняками под землей. На поверхность выведено 120 горняков. Эвакуация продолжается. По предварительным данным, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Происшествия,СУЭК,Генпрокуратура РФ,ИТАР-ТАСС,
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