Подробности пожара на кемеровской шахте: «Руководство пыталось утаить»

Шахтеры рассказали о подробностях пожара в штольне компании СУЭК в Кузбассе. Об этом сообщает Telegram-канал издания Readovka.

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По словам горняков, руководство шахтыпыталось скрыть факт ЧП.

«Мы вышли из шахты в 3 часа, когда начался пожар. Руководство пыталось как всегда все утаить», - рассказали они.

При этом рабочие отметили, что в шахте давно грелись и тлели угольные пласты, и это создавало опасную ситуацию.

В свою очередь источник ТАСС назвал пожар в штольне окислительной реакцией с участием кислорода из воздуха.

«Самовозгорание угля не произошло», — уточнил он.