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14 минут назад

Бомж облил продавца шаурмы кислотой в Москве

В московском районе Гольяново обиженный бомж облил продавца шаурмы кислотой. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости». Инцидент произошел минувшей ночью.

Продавца шаурмы облили кислотой в Москве
Фото: Артем Краснов / КоммерсантъАртем Краснов / Коммерсантъ

Отмечается, что несмотря на свой статус бродяга являлся постоянным клиентом заведения. Обычно он приходил и заказывал сырую свинину, однако на этот раз попросил жареного мяса.

Продавец сказал бомжу, что у него перерыв, и попросил прийти через 15 минут. Клиент ушел, а в назначенное время вернулся с кружкой в руках. Содержимое он выплеснул на руки своего обидчика — там была кислота.

Пострадавший госпитализирован. Информации о судьбе бездомного пока нет.

Ранее просившему милостыню бомжу прострелили ногу в Подмосковье.

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