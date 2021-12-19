Продавца шаурмы облили кислотой в Москве

В московском районе Гольяново обиженный бомж облил продавца шаурмы кислотой. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости». Инцидент произошел минувшей ночью.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Артем Краснов / Коммерсантъ

Отмечается, что несмотря на свой статус бродяга являлся постоянным клиентом заведения. Обычно он приходил и заказывал сырую свинину, однако на этот раз попросил жареного мяса.

Продавец сказал бомжу, что у него перерыв, и попросил прийти через 15 минут. Клиент ушел, а в назначенное время вернулся с кружкой в руках. Содержимое он выплеснул на руки своего обидчика — там была кислота.

Пострадавший госпитализирован. Информации о судьбе бездомного пока нет.