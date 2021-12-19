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31 минуту назад

В Петербурге машина полиции въехала в витрину магазина: видео

В Петербурге произошло крупное ДТП с участием машины полиции, которая в результате столкновения другим авто влетела в витрину магазина. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Авария произошла на углу Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны. Машина полицейских врезалась в BMW, после чего вылетела в магазин COS .

Последствия инцидента сняли на видео.

Сообщается, что на место происшествия прибыли пять карет скорой помощи, реанимобиль и пожарные бригады.

Сведений о пострадавших не поступало.

Происшествия,Видео,
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