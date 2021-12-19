В Петербурге произошло крупное ДТП с участием машины полиции, которая в результате столкновения другим авто влетела в витрину магазина. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Авария произошла на углу Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны. Машина полицейских врезалась в BMW, после чего вылетела в магазин COS .
Последствия инцидента сняли на видео.
Сообщается, что на место происшествия прибыли пять карет скорой помощи, реанимобиль и пожарные бригады.
Сведений о пострадавших не поступало.