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46 минут назад

В Москве неизвестный убил и расчленил приезжую пенсионерку

На северо-западе Москвы в одной из квартир обнаружили тело расчлененной 67-летней женщины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Москве расчленили приезжую пенсионерку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что убийство произошло в многоквартирном доме по ул. Маршала Тухачевского. Накануне в столичную полицию обратился житель Твери, который сообщил — его бабушка еще 13 декабря уехала в Москву и перестала отвечать на телефонные звонки. Молодой человек сообщил правоохранителям, где она остановилась в столице.

Правоохранители приехали по адресу, где проживала женщина, но дверь никто не открывал. Полицейские вскрыли замок и обнаружили в помещении расчлененное тело женщины. С места преступления правоохранители изъяли два ножа, сумку с вещами и документами. Криминалисты установили, что с момента убийства прошло около суток.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным источников телеканала, уже обнаружен подозреваемый, им является 51-летний Олег Девин.

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