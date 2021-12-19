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16 минут назад

Полиция задержала мужа кассирши из Ачинска

Правоохранители задержали супруга кассирши из Ачинска, подозреваемую в хищении из банка более 20 млн рублей, передаёт «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Полиция задержала мужа кассирши из Ачинска
Фото: соцсетисоцсети

В ходе расследования резонансного уголовного дела о присвоении кассиром банка крупной суммы, принадлежавшей финансовой организации, следователем МО МВД России «Ачинский» Красноярского края установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки. 17 декабря он был задержан полицейскими и помещен в ИВС, — сказала Волк.

Мужчина был заключён под стражу на один месяц и 21 день. Что стало с похищенными деньгами, правоохранители не сообщают.

Укравшая 23 миллиона рублей кассирша объяснила исчезновение денег

Ранее стало известно, что Ачинский городской суд арестовал на два месяца кассира одного из банков, подозреваемую в краже более 20 млн рублей. Под стражей женщина пробудет до 7 февраля 2022 года. Из регионального отделения одного из банков была похищена крупная сумма денег. Подозрение пало на кассира организации. В тот же день её мать сообщила об исчезновении женщины. Однако полицейские не поверили родственнице и возбудили уголовное дело факту присвоения или растраты.

Женщина сама сдалась полиции. На такое решение её сподвигла мать. Теперь кассирше грозит 10 лет колонии. По словам её супруга, у неё были психологические проблемы, из-за которых она даже пыталась свести счёты с жизнью.

Происшествия,Ирина Волк,МВД,
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