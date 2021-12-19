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31 минуту назад

Чиновницу задержали при передаче взятки вице-губернатору Пензенской области

Следователи предъявили обвинение сотруднице районной администрации по делу о покушении на дачу взятки вице-губернатору Пензенской области в размере 3 млн рублей, сообщила пресс-служба СУСК по региону.

Чиновницу задержали при передаче взятки вице-губернатору
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следственными органами СК России по Пензенской области сотруднику администрации Каменского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 УК России (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, 16 декабря обвиняемая, являясь работником администрации Каменского района, лично передала вице-губернатору Пензенской области взятку в размере 3 млн рублей для того, чтобы последний поспособствовал ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации района, объявленном в начале декабря. Вице-губернатор от денег отказался, противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками УФСБ по Пензенской области. Деньги были изъяты следователями в ходе осмотра места происшествия.

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В пресс-службе добавили, что обвиняемая в ходе допроса вину признала, по ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее правоохранители задержали бывшую владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую по подозрению во взяточничестве.

Происшествия,Ольга Миримская,Банк Корпоративного Финансирования,ФСБ,СКР,
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