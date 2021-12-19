Полицейские приступили к проверке после публикации в социальных сетях видеоролика, на котором учительница дала пощечину ученику в одной из школ Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

Горелых отметил, что в семье подростка – участника видео - «не все благополучно». По его словам, с большой долей вероятности, по итогам разбирательства в отношении законных представителей школьника будет возбуждено административное делопроизводство по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а в отношении учителя - за побои.

Проверку поручено провести инспекторам по делам несовершеннолетних.