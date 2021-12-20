Колесо обозрения, установленное на берегу Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, продолжало свою работу, несмотря на сильный ветер. Местные жители засняли, как из-за непогоды раскачивались кабинки с людьми.

В социальных сетях аттракцион успели окрестить «танцующими кабинками» или «кабинками страха». Испуганы были не только пассажиры колеса, но и очевидцы. О пострадавших после экстремального катания не сообщается. Также остаётся неизвестным, почему колесо обозрения не приостановило работу в такую погоду.

В начале лета власти Зеленоградска сообщили о сдаче в эксплуатацию колеса обозрения диаметром 50 метров прямо на берегу моря. На аттракционе 18 кабинок, оборудованных панорамными окнами, каждая рассчитана на шесть человек. Аттракцион может функционировать круглогодично, но при сильном ветре он не должен работать, так как кабинки, вес которых составляет 20 тонн, могут начать сильно раскачиваться.