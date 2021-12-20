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30 минут назад

«Кабинки страха»: в Зеленоградске ветер раскачал колесо обозрения с людьми

Колесо обозрения, установленное на берегу Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, продолжало свою работу, несмотря на сильный ветер. Местные жители засняли, как из-за непогоды раскачивались кабинки с людьми.

В социальных сетях аттракцион успели окрестить «танцующими кабинками» или «кабинками страха». Испуганы были не только пассажиры колеса, но и очевидцы. О пострадавших после экстремального катания не сообщается. Также остаётся неизвестным, почему колесо обозрения не приостановило работу в такую погоду.

В начале лета власти Зеленоградска сообщили о сдаче в эксплуатацию колеса обозрения диаметром 50 метров прямо на берегу моря. На аттракционе 18 кабинок, оборудованных панорамными окнами, каждая рассчитана на шесть человек. Аттракцион может функционировать круглогодично, но при сильном ветре он не должен работать, так как кабинки, вес которых составляет 20 тонн, могут начать сильно раскачиваться.

Летом этого года посетители аттракциона в Казани застряли вниз головой на высоте 40 метров. Позже их всё-таки удалось снять. В администрации парка заявили, что никто не пострадал и карусели продолжили работать.

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