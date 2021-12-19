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1 час назад

Избили и сожгли: жестокое убийство произошло в Новой Москве

Жестокое убийство 63-летнего мужчины произошло в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на полицию.

Избили и сожгли: жестокое убийство в Новой Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Преступление произошло в садовом некоммерческом товариществе «Газовик». По данным телеканала, неизвестные на улице избили жертву и нанесли ей резаные раны. После этого они заволокли мужчину в коттедж и подожгли дом.

Сестра убитого сказала, что он был добрым человеком и врагов у него не было.

Женщина допустила, что преступники могли искать деньги. При этом телеканалу известно еще об одной версии преступления – из-за жилплощади. В Москве у погибшего и его скончавшейся супруги была квартира, оформленная на тещу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы убийства.

Происшествия,РЕН ТВ,
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