В сети появилось видео, на котором тренеры бьют палкой по воде в океанариуме Екатеринбурга, при этом дельфинам тоже попадает, сообщает "Подъем". Видео было размещено в соцсетях анонимным автором.
На нем один из тренеров бьет по воде палкой, похожей на клюшку, и попадает по дельфинам, отмечает автор ролика. Он возмутился, что животные работают в "руках этих монстров", их нельзя называть людьми.
"Насколько вам нравится смотреть на дельфинов, которые прыгают перед вами из страха быть избитыми человеком, которому они хотят доверять?" – говорится в посте.
Снявший видео блогер рассказал изданию E1, что съемка во время тренировки категорически запрещена, и теперь "понятно почему".
Он заявил, что каждая тренировка проходит "с палками, с громкими матами", что говорит о том, что то ли агрессивные тренеры не любят животных, то ли просто работу не любят. При этом в океанариуме, комментируя ситуацию, заявили, что не бьют дельфинов.
По словам директора океанариума Екатерины Показаньевой, палка, которой пользуется тренер, является своеобразным таргетом, с помощью которой он указывает дельфину место, где ему нужно выпрыгнуть.
Зоозащитники обратились в полицию, официальный ответ на запрос издания пока не поступил.
Ранее похожий инцидент начали расследовать из-за видео избиения белух в Приморском океанариуме. Этот случай оказался не единственным в заведении, где погибли уже несколько особей млекопитающих.