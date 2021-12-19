В сети появилось видео, на котором тренеры бьют палкой по воде в океанариуме Екатеринбурга, при этом дельфинам тоже попадает, сообщает "Подъем". Видео было размещено в соцсетях анонимным автором.

На нем один из тренеров бьет по воде палкой, похожей на клюшку, и попадает по дельфинам, отмечает автор ролика. Он возмутился, что животные работают в "руках этих монстров", их нельзя называть людьми.

"Насколько вам нравится смотреть на дельфинов, которые прыгают перед вами из страха быть избитыми человеком, которому они хотят доверять?" – говорится в посте.

Снявший видео блогер рассказал изданию E1, что съемка во время тренировки категорически запрещена, и теперь "понятно почему".

Он заявил, что каждая тренировка проходит "с палками, с громкими матами", что говорит о том, что то ли агрессивные тренеры не любят животных, то ли просто работу не любят. При этом в океанариуме, комментируя ситуацию, заявили, что не бьют дельфинов.

По словам директора океанариума Екатерины Показаньевой, палка, которой пользуется тренер, является своеобразным таргетом, с помощью которой он указывает дельфину место, где ему нужно выпрыгнуть.

Зоозащитники обратились в полицию, официальный ответ на запрос издания пока не поступил.