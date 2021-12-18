Мужчину ранили и попытались сжечь в Новой Москве

Неизвестные напали на мужчину в Новой Москве — ранили, затащили в баню и подожгли помещение. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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63-летнего Александра Тверитнева нашли после того, как пожар был потушен. К приезду спасателей он был все еще жив, но впоследствии скончался.

Соседи пострадавшего рассказали, что погибший жил один. Он занимался бизнесом, связанным с техосмотром автомобилей.

Ранее в Москве бдительная соседка сорвала убийство бизнесмена. Женщина попросила полицию проверить подозрительного мужчину у ее подъезда. Приехавшие на вызов правоохранители задержали 26-летнего безработного петербуржца Артура Панина, который собирался убить московского бизнесмена, 60-летнего Сергея Загребельного. Подозреваемый признался, что получил «заказ» на предпринимателя от анонима в интернете. Панин согласился устранить бизнесмена за 500 тыс. руб., чтобы выплатить алименты и долги. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о подготовке к заказному убийству (ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). Суд арестовал подозреваемого на два месяца.