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37 минут назад

Полицейского нашли мертвым у здания отдельного батальона ППС в Москве

У отдельного батальона патрульно-постовой службы (ППС) УВД Восточного округа Москвы нашли мертвым полицейского. Об этом пишет MK.RU.

Полицейского нашли мертвым в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По информации издания, тело было обнаружено около 8:30 в субботу, 18 декабря, около здания на улице Чечулина. Погибшим оказался 25-летний сотрудник правоохранительных органов Владимир Харахордин, только заступивший на службу.

Согласно предварительным данным, сотрудник полиции мог покончить с собой — об этом свидетельствует характер полученных травм. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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6 ноября сообщалось, что заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области, полковника полиции Михаила Кузенкова нашли мертвым в его кабинете. Предварительной причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Происшествия,МВД,Московский комсомолец,
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