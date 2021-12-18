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1 час назад

Массовая драка Дедов Морозов в Москве попала на видео

В Москве толпа Дедов Морозов устроила драку на улице. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Мослента».

На кадрах врукопашную сошлись несколько мужчин в костюмах Дедов Морозов. Один из них опрокинул другого в сугроб. Упавший нецензурно выражался. Их коллеги в новогодней форме также активно размахивали руками.

Пока неизвестно, является драка настоящей или постановочной. Известно, что в столице действуют целые студии, снимающие видео с вымышленными ситуациями для ТикТока и других сетей.

В январе 2020 года в метро Петербурга мужчина в костюме Деда Мороза подрался с 16-летним подростком.

Происшествия,Видео,Мослента,
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