Массовая драка Дедов Морозов в Москве попала на видео

В Москве толпа Дедов Морозов устроила драку на улице. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Мослента».

На кадрах врукопашную сошлись несколько мужчин в костюмах Дедов Морозов. Один из них опрокинул другого в сугроб. Упавший нецензурно выражался. Их коллеги в новогодней форме также активно размахивали руками.

Пока неизвестно, является драка настоящей или постановочной. Известно, что в столице действуют целые студии, снимающие видео с вымышленными ситуациями для ТикТока и других сетей.