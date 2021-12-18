Автобус влетел во двор и снес припаркованные авто в Саратове: видео

В Саратове междугородний автобус врезался в забор и пролетел в паре метров от детской площадки. По пути он снес семь припаркованных автомобилей. Тяжело пострадали два человека.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на чиновника правительства Саратовской области Юрия Юрина.

«Автобус врезался в забор, смял семь припаркованных автомобилей. В ДТП пострадал водитель и шесть пассажиров автобуса. Двое тяжелых», - сказал Юрин.

Детей, по его словам, среди пострадавших нет.

ДТП произошло в 13:23 на пересечении Новоузенской и 2-го Детского проезда. Рейсовый автобус "Саратов-Жирновск" вылетел с дороги.

Видео аварии опубликовал саратовский портал «Взгляд-Инфо». На кадрах видно, как автобус на огромной скорости сносит забор, при этом многотонная машина пролетает мимо детской площадки.

По данным портала, госпитализированы водитель автобуса, а также пассажиры - мужчины от 22 до 32 лет и 19-летняя девушка.

«ЧП произошло с автобусом, следующим по маршруту Саратов-Жирновск. Перевозчик иногородний. Данный автобус не относится к регулярным перевозкам», - сообщили в региональном минтрансе.