На набережной в Москве обнаружили тело мужчины в Chevrolet

Полицейские обнаружили на Озерковской набережной в Москве тело мужчины в автомобиле Chevrolet. По предварительной информации от телеканала РЕН ТВ , он умер из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

Рядом с погибшим находилась окровавленная женщина, утверждающая, что не была знакома с мужчиной. По ее словам, она поранилась, когда перелезала через забор после отдыха в одном из баров. Затем она увидела мужчину без сознания.