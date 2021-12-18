Украинские предприниматели в пятницу провели митинг у здания Верховной Рады в Киеве , требуя от властей принять законопроект, предусматривающий отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов плательщикам единого налога до 1 января 2023 года.

На митинге бизнесмены с флагами и плакатами пытались перекрыть улицу Грушевского, прорываясь через ряды правоохранителей. Также участники акции взрывали петарды и жгли дымовые шашки.

По данным местных СМИ, на протест вышли несколько сотен человек. Информация о задержаниях во время акции не поступала. По информации пресс-службы Верховной Рады Украины, правительство рассмотрело законопроект 17 декабря во время внеочередного собрания Думы. Однако решение не приняли из-за большого количества отсутствующих.