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1 час назад

В Киеве предприниматели требуют отсрочить обязательное использование касс. Видео

Украинские предприниматели в пятницу провели митинг у здания Верховной Рады в Киеве, требуя от властей принять законопроект, предусматривающий отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов плательщикам единого налога до 1 января 2023 года.

На митинге бизнесмены с флагами и плакатами пытались перекрыть улицу Грушевского, прорываясь через ряды правоохранителей. Также участники акции взрывали петарды и жгли дымовые шашки.

По данным местных СМИ, на протест вышли несколько сотен человек. Информация о задержаниях во время акции не поступала. По информации пресс-службы Верховной Рады Украины, правительство рассмотрело законопроект 17 декабря во время внеочередного собрания Думы. Однако решение не приняли из-за большого количества отсутствующих.

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