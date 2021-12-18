Пожар на заводе "Северная верфь" сняли на видео  с дрона

Возгорание на строящемся корабле на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге сняли с дрона в пятницу. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что речь идет о корвете "Проворный".

По данным СМИ со ссылкой на ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, пожар был локализован. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. По неподтвержденным данным, в результате пожара пострадали трое огнеборцев. Двоих доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Один пострадавший от госпитализации отказался.