Солдат-срочник зашил себе рот

В челябинском Чебаркуле солдат, проходивший срочную воинскую службу, поругался с девушкой и зашил себе рот. Об этом сообщает издание «Курс дела».
По предварительным данным, 19-летний срочник нанес себе вред, после разговора с возлюбленной по телефону. В ходе диалога у молодого человека и девушки якобы произошел конфликт из-за ревности.
Во время беседы солдат повел себя грубо. В конечном счете служащий заперся в туалете и зашил свой рот.
Для того чтобы зашить рот, юноша воспользовался швейной иглой и трикотажной нитью. При этом скрыть «операцию» срочник смог, надев медицинскую маску.
Вскрылось это, когда к солдату обратился дежурный и не получил ответа.
В скором времени медики сняли швы со рта молодого человек, теперь с ним работают психологи.
Ранее после гибели двух срочников в воинской части на Урале возбудили уголовное дело. Выявлено, что ряд военнослужащих страдали от действий прапорщика. За символические нарушения он бил солдат.