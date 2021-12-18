Под Ярославлем перевернулся автобус с детьми: видео

Из-за рассыпавшихся бревен автобус с юными спортсменами попал в ДТП в Ярославской области. Об инциденте сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

ДТП произошло на 193-м километре трассы «Холмогоры» в Ростовском районе. Перед автобусом ехал лесовоз КамАЗ. Неожиданно у него отцепился прицеп с бревнами, они рассыпались и выкатились на дорогу, став причиной аварии.

В салоне находились 14 детей от 10 до 12 лет, и шестеро взрослых. Они ехали на соревнования.

Наиболее серьезно пострадал водитель, у него перелом руки. Два подростка получили ушибы головы, их отвезли в детскую областную больницу. Остальные отделались ссадинами и ушибами. Врачи решили, что госпитализация не требуется.