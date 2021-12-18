В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
55 минут назад

Под Ярославлем перевернулся автобус с детьми: видео

Из-за рассыпавшихся бревен автобус с юными спортсменами попал в ДТП в Ярославской области. Об инциденте сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

ДТП произошло на 193-м километре трассы «Холмогоры» в Ростовском районе. Перед автобусом ехал лесовоз КамАЗ. Неожиданно у него отцепился прицеп с бревнами, они рассыпались и выкатились на дорогу, став причиной аварии.

В салоне находились 14 детей от 10 до 12 лет, и шестеро взрослых. Они ехали на соревнования.

Наиболее серьезно пострадал водитель, у него перелом руки. Два подростка получили ушибы головы, их отвезли в детскую областную больницу. Остальные отделались ссадинами и ушибами. Врачи решили, что госпитализация не требуется.

В ноябре похожее ДТП произошло в Глазовском районе Удмуртии. Упавшее с тракторного прицепа бревно попало в легковой автомобиль и насквозь пробило салон.

Происшествия,Видео,МВД,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители