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26 минут назад

Названа причина пожара на строящемся корвете в Петербурге

Строящийся корвет на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге мог загореться из-за нарушения техники безопасности при проведении работ. Об этом сообщает «Россия-24».

Названа причина пожара на строящемся корвете в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

Это предварительная версия, официально причина пожара будет названа после изучения обстоятельств прокуратурой.

По данным телеканала, возгорание началось в рубке главного командного поста и на башенно-мачтовой конструкции. По строительным лесам огонь перекинулся на другие палубы.

Так как корабль стоял на покраске, то на борту находились лаки, масла и смолы, что осложнило тушение пожара.

Пожар на «Северной верфи» произошел вечером 17 декабря. В состав верфи входят суда «Проворный» и «Гремящий». Площадь возгорания составила 1000 кв.м на корвете «Проворный». Пожару присвоили четвертый – наивысший - уровень сложности. При тушении пострадали двое пожарных, их госпитализировали с ожогами.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, корпус корвета не получил повреждений, пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство корабля.

Инцидент произошел на корвете проекта 20385. На этих кораблях размещают ракетные комплексы «Калибр». Строительство «Проворного» началось в 2013 году, его должны были передать флоту в 2022 году.

Происшествия,Северная верфь,Генпрокуратура РФ,
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