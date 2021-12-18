Посольство рассказало о поисках похищенной в Камбодже россиянки

Посольство России в Камбодже знает о возможном похищении 30-летней россиянки Анастасии Шередько и находится на связи с местными правоохранительными органами, которые ведут поиски пропавшей женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в российском диппредставительстве.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В посольстве рассказали, что информация о случившемся поступила на телефон экстренной связи консульского отдела 15 декабря. Полученные сведения были переданы камбоджийским правоохранительным органам, которые сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении похищенной россиянки.

«Посольство находится в постоянном контакте с национальной полицией и отслеживает развитие ситуации с пропавшей Анастасией Шередько», — сообщили в посольстве.

О предполагаемом похищении российской гражданки стало известно накануне, 17 декабря. Ее подруга сообщила «Ленте.ру», что она пропала 12 декабря после встречи с гражданином Китая, с которым познакомилась в интернете.