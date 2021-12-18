Посольство рассказало о поисках похищенной в Камбодже россиянки

Посольство России в Камбодже знает о возможном похищении 30-летней россиянки Анастасии Шередько и находится на связи с местными правоохранительными органами, которые ведут поиски пропавшей женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в российском диппредставительстве.
В посольстве рассказали, что информация о случившемся поступила на телефон экстренной связи консульского отдела 15 декабря. Полученные сведения были переданы камбоджийским правоохранительным органам, которые сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении похищенной россиянки.
«Посольство находится в постоянном контакте с национальной полицией и отслеживает развитие ситуации с пропавшей Анастасией Шередько», — сообщили в посольстве.
О предполагаемом похищении российской гражданки стало известно накануне, 17 декабря. Ее подруга сообщила «Ленте.ру», что она пропала 12 декабря после встречи с гражданином Китая, с которым познакомилась в интернете.
Сначала мужчина утверждал, что Шередько уехала домой и ему неизвестно, где она находится, однако позднее потребовал от друзей женщины 10 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении. При этом мужчина отказался предоставить видео с россиянкой, заявив, что Анастасия уже якобы «у других людей». Друзья и близкие пропавшей жалуются на бездействие местных правоохранительных органов.