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1 час назад

Посольство рассказало о поисках похищенной в Камбодже россиянки

Посольство России в Камбодже знает о возможном похищении 30-летней россиянки Анастасии Шередько и находится на связи с местными правоохранительными органами, которые ведут поиски пропавшей женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в российском диппредставительстве.

Посольство рассказало о поисках похищенной в Камбодже россиянки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В посольстве рассказали, что информация о случившемся поступила на телефон экстренной связи консульского отдела 15 декабря. Полученные сведения были переданы камбоджийским правоохранительным органам, которые сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении похищенной россиянки.

«Посольство находится в постоянном контакте с национальной полицией и отслеживает развитие ситуации с пропавшей Анастасией Шередько», — сообщили в посольстве.

О предполагаемом похищении российской гражданки стало известно накануне, 17 декабря. Ее подруга сообщила «Ленте.ру», что она пропала 12 декабря после встречи с гражданином Китая, с которым познакомилась в интернете.

Россиянку похитили в Камбодже

Сначала мужчина утверждал, что Шередько уехала домой и ему неизвестно, где она находится, однако позднее потребовал от друзей женщины 10 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении. При этом мужчина отказался предоставить видео с россиянкой, заявив, что Анастасия уже якобы «у других людей». Друзья и близкие пропавшей жалуются на бездействие местных правоохранительных органов.

Происшествия,МВД,Lenta.ru,
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