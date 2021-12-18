В Подмосковье ребенка укусил скорпион

В Подмосковье 11-летнюю девочку укусил настоящий скорпион. Откуда опасное членистоногое появилось в доме — неизвестно. Ребёнка отвезли в больницу, где медики сделали укол с противоядием, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: pexels.com pexels.com

Девочка почувствовала укус, когда потянулась за игрушками в специальный мешок, где, видимо, и прятался скорпион. Обеспокоенные братья и сёстры сразу же позвонили маме, а та, в свою очередь, вызвала скорую помощь. Прибывшие медики отвезли школьницу в больницу, где ей сделали укол антидотом.

В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает. Скорпиона поймали и поместили в банку.

Ранее сообщалось, что на египетском курорте в городе Асуан, расположенном в глубине материка на реке Нил, произошло нашествие скорпионов. Были покусаны более 450 человек, трое из них погибли. Причиной произошедшего специалисты называют сильные штормовые ветры в районе реки, которые могли принести скорпионов в город.