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31 минуту назад

Россиянка пропала после знакомства с китайцем в Камбодже

Россиянка Анастасия Шередько пропала в Камбодже после того, как познакомилась соцсетях, а после встретилась с гражданином Китая. Новый знакомый сначала говорил, что девушка после свидания якобы уехала домой, а после стал требовать $10 тысяч за сведения о её местонахождении, сообщает РЕН ТВ.

Россиянка пропала после свидания в Камбодже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Знакомые 30-летней Анастасии 15 декабря написали заявление в полицию. Однако там не торопятся искать пропавшую девушку.

15 декабря было написано заявление в полицию Камбоджи, и от полиции не было никаких действий. <...> Все говорят, что все всё знают, но тем не менее никто ничего не делает, — рассказала подруга россиянки.

Она добавила, что выкуп за девушку готовы заплатить и друзья Шередько, и многие люди в Камбодже. Но дело в том, что вероятный участник то появляется, то пропадает. Поисками девушки самостоятельно занимались две её подруги. Они проверили места, геолокацию которых успела прислать Анастасия, посмотрели записи с камер, но результата это не принесло.

За развитием ситуации следит российская дипмиссия.

Ранее в Тульской области было найдено обезглавленное тело подполковника Росгвардии, пропавшего в середине ноября. Предполагается, что мужчина перед смертью ушёл из дома, поссорившись с бывшей женой.

Происшествия,Росгвардия,РЕН ТВ,
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