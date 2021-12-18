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1 час назад

В Подмосковье 11-летнюю девочку укусил скорпион

В деревне Тарасково Наро-Фоминского района Подмосковья 11-летняя девочка была укушена скорпионом у себя дома, сообщает Telegram-канал Baza.

В Подмосковье 11-летнюю девочку укусил скорпион
Фото: DepositphotosDepositphotos

Школьница высыпала игрушки из мешка, когда на нее неожиданно выпрыгнул скорпион и укусил в руку. Другие дети в доме сразу же позвонили маме, а она обратилась к врачам. Девочку отвезли в больницу и сделали там укол антидотом. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожают. Скорпиона поймали и посадили в банку. Родители не понимают, откуда могло взяться такое экзотичное для Подмосковья животное, так как за границу семья не выезжала. Они предположили, что животное могло приползти с улицы или от соседей.

Ранее сообщалось, что Жительницу Казани Инну Цыфаркину укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде. Ягоды приобрел отец ребенка, которому женщина помогает реабилитироваться в Центре диагностики и консультирования "Поиск".

Пострадавшая хотела помыть виноград для детей, но не успела – скорпион укусил ее за палец. Цыфаркину госпитализировали – ее жизни ничего не угрожает.

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