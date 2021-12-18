В Подмосковье 11-летнюю девочку укусил скорпион

Школьница высыпала игрушки из мешка, когда на нее неожиданно выпрыгнул скорпион и укусил в руку. Другие дети в доме сразу же позвонили маме, а она обратилась к врачам. Девочку отвезли в больницу и сделали там укол антидотом. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожают. Скорпиона поймали и посадили в банку. Родители не понимают, откуда могло взяться такое экзотичное для Подмосковья животное, так как за границу семья не выезжала. Они предположили, что животное могло приползти с улицы или от соседей.