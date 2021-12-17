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16 минут назад

"Борьба идет за корабль": как тушат пожар на новейшем корвете для МВФ России

Высший уровень сложности присвоили пожару на корвете «Проворный» в Санкт-Петербурге. На данный момент спасатели делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня с четвертой и пятой палуб на третью. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свой источник.

"Борьба идет за корабль": как тушат пожар на новейшем корвете для МВФ России
Фото: ТАССТАСС

«Борьба идет за корабль», — сказал собеседник издания.

Он также подтвердил информацию о двух пострадавших сотрудниках МЧС. Они прибыли в числе первых на место происшествия и стали свидетелями неких вспышек на горевшем корабле. Сейчас оба спасателя находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени Алексея Никифорова. По предварительным данным, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего на корвете пострадали трое человек.

Известно, что из-за серьезности ситуации на «Северную верфь» прибыл полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Пожар на строящемся корвете «Проворный» вспыхнул вечером 17 декабря. Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. СК и прокуратура начали доследственную проверку произошедшего.

Происшествия,Александр Гуцан,Северная верфь,Международный валютный фонд,Генпрокуратура РФ,МЧС,
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