"Борьба идет за корабль": как тушат пожар на новейшем корвете для МВФ России

Высший уровень сложности присвоили пожару на корвете «Проворный» в Санкт-Петербурге. На данный момент спасатели делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня с четвертой и пятой палуб на третью. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свой источник.

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«Борьба идет за корабль», — сказал собеседник издания.

Он также подтвердил информацию о двух пострадавших сотрудниках МЧС. Они прибыли в числе первых на место происшествия и стали свидетелями неких вспышек на горевшем корабле. Сейчас оба спасателя находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени Алексея Никифорова. По предварительным данным, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего на корвете пострадали трое человек.

Известно, что из-за серьезности ситуации на «Северную верфь» прибыл полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.