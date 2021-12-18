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1 час назад

Уголовное дело возбудили после пожара на Северной верфи

После пожара на строящемся корабле на Северной верфи в Санкт-Петербурге заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительстве, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Уголовное дело возбудили после пожара на Северной верфи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, 17 декабря 2021 года примерно в 18 часов на 5 стапеле, расположенном на территории Судостроительного завода «Северная верфь», произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба.

Продолжается осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз.

О пожаре на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) стало известно в 18.22 мск в пятницу. Известно о троих пострадавших. Пожар локализовали в 22.49.

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