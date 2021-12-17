Россиянку похитили в Камбодже

В Камбодже гражданин Китая похитил россиянку и потребовал 10 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении, пишет «Лента.ру».

Фото: Instagram Instagram

30-летняя Анастасия Шередько живет в Камбодже с 2019 года и работает хостес в казино.

Утром 12 декабря девушка ушла на встречу с китайцем, с которым познакомилась в социальной сети WeChat. Через некоторое время она прислала друзьям свою геолокацию и контакт мужчины, после чего перестала выходить на связь.

Друзья пытаются связаться с Анастасией уже шесть дней. Мужчина, который видел ее последним, сначала заявлял, что после их встречи она поехала домой, и он не знает, где она находится.

Однако 16 декабря он прислал друзьям Анастасии сообщение и потребовал 10 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении. При этом в просьбе прислать видео с доказательствами, что девушка жива, китаец отказал, заявив, что она якобы находится у других людей.

Друзья Анастасии обратились в местные правоохранительные органы и российское посольство в Камбодже. Сестра похищенной россиянки Виктория оставила сообщение на экстренной линии МИД РФ.

Реакции от российских дипслужб пока не поступало. Камбоджийские полицейские заявили, что максимум, что они могут сделать, это предоставить двоих сотрудников для сопровождения на встречу с похитителями.