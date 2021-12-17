Одну из самых богатых женщин России отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца банкира Ольгу Миримскую по подозрению в даче взятки сотруднику Следственного комитета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По версии следствия, Миримская передала сотруднику подмосковного управления Следкома автомобиль за признание ее потерпевшей в неназванном уголовном деле, говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что банкир могла хранить деньги акционеров российской нефтяной компании ЮКОС, обанкротившейся в 2007 году. Кроме того, издание называет ее возможным инициатором (в числе прочих) иска бывших владельцев компании к России на 50 млрд долларов, поданного в Апелляционный суд в Гааге.

В 2015 году Миримская заняла 22 строчку в рейтинге «Самые богатые женщины России», составленном журналом Forbes. Тогда ее состояние оценивалось в $100 млн.