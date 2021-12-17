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16 минут назад

Строящийся корабль загорелся в Петербурге

В Санкт-Петербурге на территории судостроительного завода «Северная Верфь» произошел пожар, сообщает 78.ru.

К настоящему времени известно о четырех пострадавших: трое из них получили легкие травмы, один находится в тяжелом состоянии.

Пожару присвоен третий ранг сложности, площадь возгорания составляет 80 квадратных метров.

По предварительной информации, загорелся строящийся военный корабль Корвет «Проворный» проекта 20385. Горят ходовая рубка главного командного поста и мачтовая конструкция. Корабль находится на покраске, горят масло- и лакокрасочные изделия.

Внутри корабля находятся газовые баллоны, есть угроза взрыва.

Происшествия,Видео,Северная верфь,
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