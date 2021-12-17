Строящийся корабль загорелся в Петербурге

В Санкт-Петербурге на территории судостроительного завода «Северная Верфь» произошел пожар, сообщает 78.ru.
К настоящему времени известно о четырех пострадавших: трое из них получили легкие травмы, один находится в тяжелом состоянии.
Пожару присвоен третий ранг сложности, площадь возгорания составляет 80 квадратных метров.
По предварительной информации, загорелся строящийся военный корабль Корвет «Проворный» проекта 20385. Горят ходовая рубка главного командного поста и мачтовая конструкция. Корабль находится на покраске, горят масло- и лакокрасочные изделия.
Внутри корабля находятся газовые баллоны, есть угроза взрыва.