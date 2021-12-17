Убийца гадалки планировал убить еще одну ведунью

В Махачкале задержали подозреваемого в убийстве гадалки Шовкат Джалаевой, сообщает МВД Дагестана.

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Задержанный заявил, что «погибшая вселила в него джиннов, которые омрачали его жизнь и не давали спать».

Тело 56-летней Джалаевой с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 11 декабря в ее доме в Махачкале.

Предполагаемый убийца попал на камеры видеонаблюдения. Полиции удалось установить личность преступника и задержать его.

По информации телеграм-канала Baza, подозреваемый был клиентом Джалаевой. Он обратился к ней с просьбой снять с него порчу, однако гадалке сделать этого не удалось. Не удовлетворенный результатами, мужчина ворвался в дом к гадалке и нанес ей 12 ножевых ранений.

Через несколько дней подозреваемый решил сжечь дом Джалаевой. Он вернулся на место преступления с факелом, но его заметила дочь гадалки и вызвала полицию. Мужчину задержали.