Убийца гадалки планировал убить еще одну ведунью

Задержанный заявил, что «погибшая вселила в него джиннов, которые омрачали его жизнь и не давали спать».
Тело 56-летней Джалаевой с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 11 декабря в ее доме в Махачкале.
Предполагаемый убийца попал на камеры видеонаблюдения. Полиции удалось установить личность преступника и задержать его.
По информации телеграм-канала Baza, подозреваемый был клиентом Джалаевой. Он обратился к ней с просьбой снять с него порчу, однако гадалке сделать этого не удалось. Не удовлетворенный результатами, мужчина ворвался в дом к гадалке и нанес ей 12 ножевых ранений.
Через несколько дней подозреваемый решил сжечь дом Джалаевой. Он вернулся на место преступления с факелом, но его заметила дочь гадалки и вызвала полицию. Мужчину задержали.
Следствие предполагает, что следующей жертвой преступника могла стать гадалка из Магарамкента, которая также не смогла ему помочь.