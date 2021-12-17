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26 минут назад

В дом Поклонской проник посторонний

В дом бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы, а ныне посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской в Симферополе проник неизвестный.

В дом Поклонской проник посторонний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает телеграм-канал Mash, полицейским поступил вызов от Федеральной службы охраны о постороннем человеке на участке Поклонской в селе Краснолесье Симферопольского района.

Украинский суд вынес решение о задержании Поклонской

Приехав на место, правоохранители обнаружили там 58-летнего гражданина Украины. Он не смог объяснить, что делал на частной территории. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что Украинское бюро Интерпола МВД Украины отказалось объявлять в розыск Наталью Поклонскую по запросу генпрокурора Украины. После назначения Поклонской послом в Кабо-Верде МИД Украины обратился к властям африканской республики по поводу «преступной деятельности» Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму. В МИД Кабо-Верде подтвердили, что Украина связывалась с властями республики по поводу нового посла РФ в стране, и посоветовали не обращать на это внимания, так как шансов добиться ее экстрадиции у Киева нет.

Происшествия,Наталья Поклонская,Федеральная служба охраны,Интерпол,Госдума,МИД,МВД,
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