В дом Поклонской проник посторонний

Ранее сообщалось, что Украинское бюро Интерпола МВД Украины отказалось объявлять в розыск Наталью Поклонскую по запросу генпрокурора Украины. После назначения Поклонской послом в Кабо-Верде МИД Украины обратился к властям африканской республики по поводу «преступной деятельности» Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму. В МИД Кабо-Верде подтвердили, что Украина связывалась с властями республики по поводу нового посла РФ в стране, и посоветовали не обращать на это внимания, так как шансов добиться ее экстрадиции у Киева нет.