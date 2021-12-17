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18 минут назад

Жительница Ермолино рассказала подробности поножовщины с участием мигрантов

Знакомая семьи подростка, который получил ножевое ранение в драке с мигрантами в Ермолино, Елена рассказала «Газете.Ru», что 16-летний Даниил сейчас находится в больнице Калуги.

Раскрыты подробности поножовщины с участием мигрантов под Калугой
Фото: Телеграм-канал «Подъём»Телеграм-канал «Подъём»

«Он в Калуге в больнице, больше никакой информации пока не знаем. Они шли, гуляли, а эти нерусские уже знакомого их какого-то избивали и они заступились. Больше ничего не знаем», — сказала она.

Елена добавила, что жители Ермолино уже давно страдают от соседства с приезжими.

«Страдали [от мигрантов и раньше], недавно у нас парня из Ермолино 26-и лет убили, дочка осталась полутора лет. Много случаев всяких, про которые никто ничего не знает», — заключила она.

Накануне в городе Ермолино Калужской области 16-летний Даниил получил ножевое ранение в ходе конфликта с иностранцами на остановке общественного транспорта. По данным «Readovka», подросток и его друзья заступились за несовершеннолетних, подвергшихся домогательствам со стороны мигрантов. После случившегося жители Ермолино хотят организовать народный сход.

По факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Происшествия,Газета.Ru,
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