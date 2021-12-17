«Ведут себя как хозяева жизни». Жители Ермолино рассказали о нападениях мигрантов

В городе Ермолино Калужской области произошла массовая драка с участием мигрантов. По словам местных жителей, приезжие пристали к несовершеннолетним девушкам, те позвали на помощь друзей. В итоге один из мигрантов, якобы, дважды ударил ножом в грудь 17-летнего подростка. Школьник попал в реанимацию, полиция завела уголовное дело. Жители Ермолино рассказывают, что давно страдают от мигрантов, но власти ничего не делают.

Фото: СУ СК РФ по Калужской области СУ СК РФ по Калужской области

Информация о драке распространилась в местных пабликах в социальной сети "ВКонтакте". Так, в анонимной записи в сообществе "Подслушано в Балабаново" говорится, что конфликт спровоцировали три узбека, которые "решили познакомиться с несовершеннолетними девушками". Те общаться не захотели и позвали друзей, между их друзьями и приезжими вспыхнула драка. Знакомая семьи пострадавшего подростка Елена рассказала "Газете.Ru", что школьник просто проходил мимо и случайно ввязался в конфликт.

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"Они шли гуляли, а эти нерусские уже знакомого их какого-то избивали, и они заступились", - пояснила она.

По словам собеседницы "Газеты.Ru", парень выжил и находится в больнице в Калуге.

Ту же версию событий "Подъему" сообщил дядя пострадавшего.

"Сестра говорит, что они с друзьями проходили мимо, а эти нерусские избивали какого-то парня, и он уже не подавал признаков жизни. Ребята подошли этого парня оттащить и вот", - рассказал он.

"Подъем" уточняет, что драка случилась около остановки общественного транспорта. По словам дяди, его племянник получил "проникающее ранение в сердце".

"Сейчас в тяжелом состоянии, еще не приходил в себя. Ему зашили сердце", - уточнил он.

Паблик "РИЦ | Боровский район" сообщает, что состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное. Полиция и местные власти пока не подтвердили, что в драке участвовали мигранты.

Областное управление МДВ опубликовало сообщение о произошедшем накануне "конфликте граждан", в результате которого местный житель 2005 года рождения получил ножевое ранение.

"Предварительно, причиной инцидента стал бытовой конфликт", - уточнила полиция.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Полиция "по горячим следам" задержала молодого человека 2001 года рождения. МВД назвало его "возможно причастным" к преступлению. Кроме того, установлены личности еще четверых граждан, участвовавших в инциденте. Гражданство никого из них не раскрывается.

Администрация Боровского района подтвердила факт драки в Ермолино и то, что в результате конфликта никто не погиб.

"Ходить вечером страшно"

Собеседница "Газеты. Ru" рассказала, что жители Ермолино не первый раз страдают от мигрантов.

"Недавно у нас парня из Ермолино 26 лет убили, дочка осталась полутора лет. Много случаев всяких, про которые никто ничего не знает", - сказала она.

Подписчики местных пабликов также говорят, что подобные новости из Ермолино уже "не удивляют".

"Дочку страшно из дома отпускать. [Приезжие] ведут себя вольготно. Как хозяева жизни. Ходить вечером страшно", - написала Валентина.



"У нас дети на танцы вечером ходят, их там полная площадь возле ДК, как раз в это время", - пишет Ольга, другая подписчица.

Как отмечают подписчики, раньше мигранты "обходили Ермолино стороной", поскольку местные жители "быстро их учили". Жители города пояснили, что в Ермолино работает завод, куда мигрантов "привозят автобусами".

Пока полиция проверяет случившееся, местные жалуются на бездействие властей. Некоторые призывают администрацию города ежемесячно проводить рейды и проверять мигрантов.

Как пишет издание Readovka, местные жители хотят устроить "народный сход" у администрации Ермолино.

"Давно пора собрать какое-то собрание и хотя бы на местном уровне их ограничить. Это же не просто драка — у людей были ножи. И как надо ударить, чтобы проникающее?" - интересуются жители.

В Калужскую область приезжает много мигрантов, особенно в северную ее часть, которая прилегает к Московской области. В январе это подтвердил министр образования региона Александр Аникеев, который пояснил, что власти сами стремятся привлекать рабочую силу.