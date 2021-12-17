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53 минуты назад

Напавший на аптеку грабитель попросил перевести деньги на карту

В Екатеринбурге грабитель напал на аптеку, скрывая свое лицо, однако дал фармацевту номер своего телефона, чтобы она перевела ему деньги на банковскую карту. Как сообщает Telegram-канал SHOT, благодаря этому полиции его удалось найти, однако когда к его дому приблизились правоохранители — он решил поджечь свою квартиру.

Напавший на аптеку грабитель попросил перевести деньги на карту
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Нападение на аптеку произошло ближе к ночи. Мужчина, скрывая лицо шарфом, дождался, когда все покупатели выйдут из помещения, достал из рукава молоток и стал требовать у сотрудницы деньги.

26-летняя девушка-фармацевт предложила скинуть грабителю 1 тыс. рублей на карту. Злоумышленник продиктовал свой номер телефона, чтобы ей удобнее было переводить, работница аптеки отправила ему средства и мужчина ушел.

Фармацевт сразу вызвала полицию. Правоохранители проверили номер телефона и выяснили, что грабитель живет в соседнем с аптекой доме. Увидев в окно полицию, мужчина понял, что его вычислили и решил спалить свою квартиру. Правоохранители вызвали пожарных, которые потушили огонь. Злоумышленника задержали — выяснилось, что он был пьян.

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