Напавший на аптеку грабитель попросил перевести деньги на карту

В Екатеринбурге грабитель напал на аптеку, скрывая свое лицо, однако дал фармацевту номер своего телефона, чтобы она перевела ему деньги на банковскую карту. Как сообщает Telegram-канал SHOT, благодаря этому полиции его удалось найти, однако когда к его дому приблизились правоохранители — он решил поджечь свою квартиру.

Нападение на аптеку произошло ближе к ночи. Мужчина, скрывая лицо шарфом, дождался, когда все покупатели выйдут из помещения, достал из рукава молоток и стал требовать у сотрудницы деньги.

26-летняя девушка-фармацевт предложила скинуть грабителю 1 тыс. рублей на карту. Злоумышленник продиктовал свой номер телефона, чтобы ей удобнее было переводить, работница аптеки отправила ему средства и мужчина ушел.