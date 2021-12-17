Россиянин жестоко убил свою бывшую учительницу

В Новоалтайске задержали 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своей бывшей преподавательницы. Об этом в пятницу, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России ( СКР ) по Алтайскому краю .

По версии следствия, 1 июня 2021 года обвиняемый проник в квартиру 65-летней женщины с целью ограбления. Из ценных вещей он обнаружил только два мобильных телефона и хотел уже покинуть жилье, однако столкнулся в дверях с хозяйкой, которая оказалась его бывшей преподавательницей. Женщина узнала грабителя. Испугавшись разоблачения, он десять раз ударил ее ножом и скрылся. В результате полученных ранений женщина скончалась.