Появилось видео нового инцидента со спецмашиной в Шереметьево

В московском аэропорту «Шереметьево» во время обслуживания рейса в Ереван пламя охватило одну из служебных машин. Инцидент со спецтехникой был зафиксирован на камеру, соответствующие кадры размещены в официальном Telegram-канале издания «Известия» IZ.RU.