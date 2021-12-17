Появилось видео нового инцидента со спецмашиной в Шереметьево

В московском аэропорту «Шереметьево» во время обслуживания рейса в Ереван пламя охватило одну из служебных машин. Инцидент со спецтехникой был зафиксирован на камеру, соответствующие кадры размещены в официальном Telegram-канале издания «Известия» IZ.RU.
По предварительным причинам пожар возник из-за замыкания электропроводки. Во время происшествия никто не пострадал, уточняет источник.
Напомним, днем ранее вылетавший из Москвы в мексиканский Канкун самолет зацепил крылом спецмашину для противообледенительной обработки. В результате аварии транспортное средство перевернулось.