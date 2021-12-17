Стало известно о состоянии серпуховского подрывателя

Владислав Струженков, который устроил взрыв в Серпуховском женском монастыре, идет на поправку. Как сообщает Telegram-канал «112», молодого человека транспортировали в больницу Подольска на вертолете.
Врачи оценивают его состояние как стабильное, он находится в сознании.
Напомним, что утром 13 декабря 18-летний Владислав Струженков устроил взрыв на территории монастыря. В результате происшествия пострадали семь человек, а также сам подрывник, которому потребовалась госпитализация и операция по ампутации ноги.
По факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).
В беседе с правоохранителями он признался, что главным мотивом поступка является желание устроить массовое убийство, которое он давно мечтал осуществить. При этом позднее Струженков отметил, что допустил ошибку в расчетах — по планам молодого человека, взрыв должен был произойти в помещении, где десятки людей присутствовали на утренней молитве. Однако, самодельное устройство сработало на входе в гимназию.