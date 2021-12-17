СК ужесточит статью по делу о нападении на стоматолога в Москве

Следственный комитет ужесточит статью по делу о нападении на стоматолога в Москве в связи со смертью потерпевшего.

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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по столице Юлию Иванову.

«В связи со смертью потерпевшего действия обвиняемого будут переквалифицированы следователями ГСУСК по Москве на часть 1 статьи 105 УК России «Убийство», — заявила она.

Изначально обвиняемому инкриминировалось покушение на убийство.