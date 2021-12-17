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21 минуту назад

СК ужесточит статью по делу о нападении на стоматолога в Москве

Следственный комитет ужесточит статью по делу о нападении на стоматолога в Москве в связи со смертью потерпевшего.

СК ужесточит статью по делу о нападении на стоматолога в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по столице Юлию Иванову.

«В связи со смертью потерпевшего действия обвиняемого будут переквалифицированы следователями ГСУСК по Москве на часть 1 статьи 105 УК России «Убийство», — заявила она.

Изначально обвиняемому инкриминировалось покушение на убийство.

13 декабря в Москве мужчина напал с ножом на врача-стоматолога, доктор получил тяжёлое ранение. 17 декабря пострадавший скончался.

Происшествия,Юлия Иванова,СКР,РИА Новости,
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