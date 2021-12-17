Раненный пациентом в Москве стоматолог умер в больнице

В больнице умер 41-летний стоматолог, которого пациент ранил в живот. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Москвы.

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Ранее мужчина ворвался с ножом в частную стоматологию в Ясном проезде в столичном районе Южное Медведково и напал на врача. Стоматолог получил ранение брюшной полости и был госпитализирован с сильным кровотечением. Нападавший сам явился в отдел полиции. Правоохранителям он пояснил, что ему не понравился результат работы стоматолога, поэтому он достал нож и ударил того в живот.

Позднее СМИ сообщили, что мужчина, напавший с ножом на стоматолога в Москве, оказался бывшим генеральным директором продюсерского центра «Парадиз», снявшего скандальный фильм «Сволочи».

Сегодня в прокуратуре сообщили о смерти врача.

«41-летний потерпевший скончался в больнице», - говорится в сообщении ведомства.