В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
30 минут назад

Раненный пациентом в Москве стоматолог умер в больнице

В больнице умер 41-летний стоматолог, которого пациент ранил в живот. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Москвы.

Раненный пациентом в Москве стоматолог умер в больнице
Фото: ТАССТАСС

Ранее мужчина ворвался с ножом в частную стоматологию в Ясном проезде в столичном районе Южное Медведково и напал на врача. Стоматолог получил ранение брюшной полости и был госпитализирован с сильным кровотечением. Нападавший сам явился в отдел полиции. Правоохранителям он пояснил, что ему не понравился результат работы стоматолога, поэтому он достал нож и ударил того в живот.

Напавший с ножом на стоматолога в Москве оказался известным продюсером

Позднее СМИ сообщили, что мужчина, напавший с ножом на стоматолога в Москве, оказался бывшим генеральным директором продюсерского центра «Парадиз», снявшего скандальный фильм «Сволочи».

Сегодня в прокуратуре сообщили о смерти врача.

«41-летний потерпевший скончался в больнице», - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре напомнили, что ранее по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Ход расследования был поставлен ведомством на контроль.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители