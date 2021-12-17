Москвич устроил «прогулку» по тоннелю метро и попал на видео

Пассажир метро в Москве решил устроить себе «прогулку» по тоннелю. На станции «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии он спрыгнул с платформы и проследовал в тоннель. Об этом сообщает портал МВД Медиа, опубликовавший кадры происшествия.