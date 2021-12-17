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47 минут назад

Москвич устроил «прогулку» по тоннелю метро и попал на видео

Пассажир метро в Москве решил устроить себе «прогулку» по тоннелю. На станции «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии он спрыгнул с платформы и проследовал в тоннель. Об этом сообщает портал МВД Медиа, опубликовавший кадры происшествия.

«В отношении 38-летнего жителя столицы составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1. КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности» и назначено судом наказание в виде административного ареста на срок 9 суток», – отмечается в сообщении.

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